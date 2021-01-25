Фанати проекту дізнаються, як улюблені персонажі житимуть після народження дитини

Серіал «Бріджертони» продовжили на другий сезон! Про це офіційно повідомив стрімінговий сервіс Netflix у своєму Twitter і на YouTube.

Шалений успіх проекту у 63 мільйони переглядів переконав творців «Бріджертонів» продовжити серіал на ще один сезон. Подробиці сюжету поки не розголошують. Але існує можливість того, що основна увага дістанеться не лише Дафні та її чоловіку герцогу Гастігсону. Хоча аристократична леді Віслдаун показала своє обличчя глядачам, але, скоріше за все, основною пліткаркою може бути і не пишна Пенелопа Феттерінгтон.

Нагадаємо, що серіал «Бріджертони» заснований на серії однойменних жіночих романів Джулії Куїнн. Він розповідає про привілейоване суспільстві епохи Регентства в Англії. У центрі сюжету багата і шановна родина Бріджертон, які прагнуть видати заміж старшу дочку – красуню Дафну. В цей час в місті з’являється якась леді Віслдаун і випускає брошуру, в якій розповідає всі плітки і скандали вищого суспільства.

Дата виходу серіалу «Бріджертони» 2 сезон поки невідома.

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