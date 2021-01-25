Сексуальна Ріанна у спокусливій білизні покрутила попою на камеру (ВІДЕО)

Селебріті зняла еротичний ролик у спідньому

Американська співачка Ріанна показала свою неймовірну фігуру у самій білизні. У своєму Instagram зірка опублікувала спокусливе відео, на якому постала лише у чорному комплекті, який вигідно підкреслив форми дівчини. Таким чином Ріанна привернула увагу до колекції білизни свого бренду Savage x Fenty.

На сексапільному відео 32-річна зірка танцює під ритмічний біт у своїй спальні. Воня одягнена у чорний напівпрозорий комплект білизни, який складається з бюстгальтера, перчатки та незвичного низу у вигляді шортиків, які зашнуровуються на попі. На спокусливих кадрах 32-річна селебріті танцює перед об’єктивом камери в ретро-образі з короткою стрижкою.

Ріанна кайфує від себе та не соромиться свого тіла. А тому з задоволенням демонструє своє декольте та трясе сідницями на камеру.

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