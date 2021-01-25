Названо найбільш працьовитого члена королівської родини Великобританії

Саме ця королівська особа виконувала свої обов’язки найбільше у 2020 році

У Великобританії назвали найбільш працьовитого члена монаршої родини за останній рік. Експерти провели дослідження та з’ясували, хто став найпрацелюбнішим у родині Віндзорів. Несподівано, але найбільше за 2020 рік свої королівські обов’язки виконувала 70-річна принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II. Вона 145 днів присвятила своїм обов’язкам і встигла нанести 148 офіційних візитів.

На другому місці у рейтингу найбільш працьовитіших членів королівської родини за 202 рік опинився принц Чарльз зі 141 відпрацьованим днем та 146 заходами. А на третє місце зайняла сама королева Єлизавета ІІ. Монархиня займалася справами своєї країни протягом 130 днів, відвідавши 136 заходів.

А ось принц Вільям та Кейт Мідлтон, яких, здавалося, ми бачили найчастіше, опинилися всього на п’ятому та восьмому місці відповідно.

Фото: Getty Images

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