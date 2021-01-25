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Проти «чоловічого погляду» в мистецтві: Кіра Найтлі відмовиться від сексуальних сцен, які знімають чоловіки

Кіра Найтлі відмовиться від сексуальних сцен, які знімають чоловіки

Зірка хоче змінити ставлення жінок до власного тіла

Голлівудська акторка Кіра Найтлі відмовиться від участі у сексуальних сценах, які знімають режисерии-чоловіки. Про вона розповіла в подкасті Chanel Connects.

Таким чином селебріті виступає проти «чоловічого погляду» в мистецтві. Під цим терміном мається на увазі зображення світу з точки зору гетеросексуального чоловіка, проти якого виступають феміністки.

Кіра Найтлі вважає, що режисери часто знімають «жахливі сексуальні сцени, де всі змащені маслом і стогнуть», щоб хтось у фільмах мав привабливий вигляд. «Я не зацікавлена в цьому», — сказала вона.

Але акторка також підкреслила, що вона немає нічого проти сексуальних сцен за її участі у кінокартинах загалом. Зірка лише вважає, що саме жінки-режисери можуть достовірніше показати такі сцени, розповідати про материнство та прийняття свого тіла.

«У мене немає абсолютної заборони, але ніби як є заборона на подібну роботу з чоловіками», — зазначила Найтлі.

Фото: Getty Images

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