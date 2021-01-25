Кіра Найтлі відмовиться від сексуальних сцен, які знімають чоловіки

Зірка хоче змінити ставлення жінок до власного тіла

Голлівудська акторка Кіра Найтлі відмовиться від участі у сексуальних сценах, які знімають режисерии-чоловіки. Про вона розповіла в подкасті Chanel Connects.

Таким чином селебріті виступає проти «чоловічого погляду» в мистецтві. Під цим терміном мається на увазі зображення світу з точки зору гетеросексуального чоловіка, проти якого виступають феміністки.

Кіра Найтлі вважає, що режисери часто знімають «жахливі сексуальні сцени, де всі змащені маслом і стогнуть», щоб хтось у фільмах мав привабливий вигляд. «Я не зацікавлена в цьому», — сказала вона.

Але акторка також підкреслила, що вона немає нічого проти сексуальних сцен за її участі у кінокартинах загалом. Зірка лише вважає, що саме жінки-режисери можуть достовірніше показати такі сцени, розповідати про материнство та прийняття свого тіла.

«У мене немає абсолютної заборони, але ніби як є заборона на подібну роботу з чоловіками», — зазначила Найтлі.

Фото: Getty Images

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