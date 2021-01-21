Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗамість Джонні Деппа: Тімоті Шаламе та Том Голланд можуть зіграти юного Віллі Вонку

Замість Джонні Деппа: Тімоті Шаламе та Том Голланд можуть зіграти юного Віллі Вонку

Тімоті Шаламе та Том Голланд можуть зіграти юного Віллі Вонку

Фільм про героя відомої казки отримав приквел

Відомі актори Тімоті Шаламе та Том Голланд можуть зіграти юного Віллі Вонку у новому фільмі від Warner Bros. Про це пише видання Deadline.

Тімоті Шаламе та Том Голланд можуть зіграти юного Віллі Вонку

Раніше роль Віллі Вонки виконували Джин Вайлдер у картині «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», а також Джонні Депп у фільмі «Чарлі та шоколадна фабрика». А у новому проекті студія Warner Bros. хоче розповісти про ранні роки Віллі Вонки. Подробиці сюжету поки не розголошують.

Відомо, що новий фільм про Віллі Вонку вийде 17 березня 2023 року.

Фото: Getty Images

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