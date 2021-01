Jerry Heil (Яна Шемаєва): досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Сьогодні співачку Jerry Heil знає практично кожен! Юна дівчина, яка підкорила публіку хітом «ОХРАНА_ОТМЄНА», своєю відкритістю і любов’ю до панд, часта гостя на ТБ-шоу, її пісні заслуховують до дірок мільйони, а на концерти квитки розлітаються за кілька днів. Але мало хто пам’ятає, як розпочиналася кар’єра виконавиці, і який довгий шлях вона пройшла, перш ніж досягти приголомшливого успіху.

Дитинство і сім’я

Яна Шемаєва (справжнє ім’я Jerry Heil, прим.ред.) народилася 21 жовтня 1995 року в місті Васильків Київської області. З дитинства займалася музикою, з 3 до 15 років відвідувала музичну школу, а потім вступила до Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра на відділення хорового диригування і до Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Батько – Олександр Шемаєв, і мати – Людмила Шемаєва займаються торгівлею. У дитинстві Яна і її молодший брат Денис допомагали батькам на ринку. Співачка часто згадує той час, коли вона допомагала батькам продавати м’ясо й сало, яке її батько обробляв просто на їхньому задньому подвір’ї, і саме це підштовхнуло її до рішення повністю відмовитися від м’яса. Яна – сироїд, а своєю найшкідливішою звичкою називає любов до кави.

За словами самої дівчини, її батьки – цілковиті протилежності: тато – екстраверт, а мама, навпаки, дуже скромна. В Яні дивним чином поєднуються риси обох батьків, але іноді це заважає їй впоратися з певними ситуаціями.

Пішовши з музичного училища, Яна страждала від панічних атак. Батьки дуже гостро сприйняли її рішення взяти академвідпустку, і це викликало у 15-річної дівчини справжню істерику. Вона часто акцентує увагу на тому, що найбільше боїться не виправдати очікування близьких. Тому «комплекс відмінниці» супроводжує її ще зі школи, коли дівчина переписувала по кілька разів цілі зошити, якщо не виходило все зробити ідеально з першої спроби.

Початок кар’єри

У 16 років Яна твердо вирішила поділитися своїм вокалом зі світом і виклала на YouТube своє перше відео. Це був кавер на пісню «Somewhere Only We Know» групи «Keane», який дівчина виконала під мінусовку, що грає на тлі. З 2012 року Яна почала активно знімати відео, де переспівувала пісні відомих українських і західних виконавців: «Океан Ельзи», «The Hardkiss», «Twenty One Pilots», «Kodaline» та інших. Так почався її шлях до успіху.

У 2017 році Jerry Heil випустила свій перший альбом «Де мій дім», який був виданий на лейблі Vidlik Records, заснованим Євгеном Філатовим і Натою Жижченко. Дебютний міні-альбом складався з 4-х пісень: «Де мій дім», «Постіль», «Небо» та «Надія».

У серпні 2018 року Яна зіткнулася з серйозними проблемами: компанія «Комп Мюзік Паблішинг» (ліцензіат Universal Music Publishing Group в Україні) пригрозила поскаржитися на YouTube-канал Jerry Heil за неправомірне використання авторських прав, оскільки у виконавиці не було дозволу на публікацію кавер-версії треку «Believer» гурту «Imagine Dragons». У результаті відеолейбл AIR Music, партнером якого є Jerry Heil, уклав угоду на вигідних умовах.

У тому ж 2018 році дівчина потрапила на «Х-Фактор», виконавши попурі з пісень Олега Винника. Щоправда, пройшовши у тренувальний табір, Jerry Heil залишила проект після першого ж випробування. Але це не зупинило співачку – буквально через кілька днів вона представила сингл «Кава», а в листопаді випустила перший кліп на трек «Постiль», у якому знявся Діма Топоринський, учасник «Топ-моделі по-українськи».

Кар’єрний стрибок

Справжній успіх до Яни прийшов після випуску пісні «ОХРАНА_ОТМЄНА», яка просто підірвала всі чарти і лунала з кожної «праски». Багато хто лише після цього треку дізнався справжнє ім’я виконавиці :). Посприяли поширенню треку і Настя Каменських з Вірою Брежнєвою, які поділилися лірик-відео на своїх сторінках і залишили позитивні відгуки про роботу артистки-початківця.

Після «ОХРАНА_ОТМЄНА» Яна стала видавати хіти один за одним, і дуже скоро випустила альбом «Я_ЯНА», що складається з 8-ми треків. У 2019 році відбувся перший сольник виконавиці в Києві, квитки на який розлетілися в перші ж дні відкриття продажів.

У 2019-му Jerry Heil стала фіналісткою Нацвідбору на «Євробачення-2021» з англомовною піснею «VEGAN». Перемогти дівчині не вдалося, але її фан-аудиторія збільшилася в рази і поповнилася шанувальниками з усіх куточків Європи.

У 2020 році Яна написала саундтрек для проекту «Від пацанки до панянки» на Новому каналі – «НЕ_БЕЙБІ», на який спільно з учасницями реаліті зняла зворушливий кліп.

А під час карантину випустила відразу кілька успішних треків та лірик-відео на них, записаних і змонтованих у домашніх умовах.

Особисте життя

Про особисте життя Яна розповідає мало, але в 2020 році зробила відверту заяву під час «Іспиту з Машею Єфросініною», що в неї досі (на час інтерв’ю дівчині було 24 роки) з жодним з її хлопців не було сексуальних стосунків.

Фото: @thejerryheil

