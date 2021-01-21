Чого чекати від третього сезону Sex Education? Перші подробиці від самого Отіса

Нових сезон обіцяє бути ще більш захоплюючим, ніж всі попередні

Всі фани проекту «Статеве виховання» від Netflix із нетерпінням чекають на продовження історія Отіса Мілборна, тим більше, фінал другого залишив відкриту інтригу в стосунках Отіса і Мейв. Днями актор Ейс Баттерфілд, який виконав головну роль, в інтерв’ю The Guardian розповів, що в новому сезоні на героїв чекає стрибок у часі, тож вся сюжетна лінія можна круто змінитися і отримати несподівану розв’язку:

– З часів захоплюючого другого сезону відбувся невеликий стрибок у часі. Отіс повернувся до школи, але у нього інші справи. Він трохи подорослішав і став більш нахабним. Було смішно зображувати його новознайдену харизму. Але не хвилюйтеся, він як і раніше жахливо незграбний, – розповів Ейс.

Відносини Отіса і Мейв точно займуть ключове місце в новому сезоні, але скоріше за все, довгоочікуване зізнання відбудеться далеко не в першій серії:

– Так, люди дуже сердяться, коли ми їх дражнимо і розтягуємо історію, – визнає актор. – Їх (Отіса і Мейв, – прим. ред.) відносини продовжують розвиватися в третьому сезоні. Ми також з’ясуємо, чому Отіс взагалі зайнявся секс-терапією. Просто, щоб бути поруч з Мейв або він отримує задоволення, допомагаючи людям?

Актор також зізнався, що під час зйомок «Статевого виховання» він багато до чого став відноситься простіше:

– Це шоу позбавило мене чутливості. Я дивився монтаж, на якому я мастурбую, в кінотеатрах, де повно людей. Одного разу я навіть сидів поруч з мамою… Але все це було не дарма, кадри вийшли красивими, трохи кумедними, художніми. За словами моєї матері, це було «дуже мило».

Відомо, що через пандемію коронавірусу в світі, зйомки довелося перенести з квітня на вересень 2020 року, відповідно і прем’єра третього сезону Sex Education відбудеться в кращому випадку в другій половині 2021. Але офіційно дати виходу проекту поки немає. Чекаємо новин!

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