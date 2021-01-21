Артем Пивоваров випустив свою гру для смартфона



Зірка перенесе своїх шанувальників в епоху 8-бітових ігор

Український співак Артем Пивоваров представив свою першу гру для самртфона. Називається вона «Мои Стихи, Твои Ноты». Її створення приурочено до виходу однойменного дебютного мультфільму.

– У моєму wish-листі вже протягом багатьох років стояв пункт реалізації свого власного мультфільму. І зовсім недавно це вийшло здійснити, нехай і не в повному, а в короткометражному в супроводі композиції «Мои Стихи, Твои Ноты». Мені захотілося продовжити цю історію і занурити всіх наших слухачів в дитинство, нагадуючи: не дивлячись на те, що ми дорослішаємо, дуже важливо вміти сповільнюватися і просто балувати свого внутрішнього дитини. Тому ми створили гру для того, щоб наші стихійні слухачі могли завжди при бажанні перенестися в епоху 8-бітових ігор, які виходили на Dandy і Sega і отримати приємний флешбек. Тільки тепер в мобільному додатку і в доступі під рукою, – поділився Артем Пивоваров.

Під час гри ти станеш одним з маленьких героїв анімаційної роботи «Мои Стихи, Твои Ноты» – колібрі, яка намагається не потрапити в злісні лапи бджіл і не впасти в прірву. Щоб допомогти маленькій пташці пролетіти якнайдалі і побачити прекрасний світ, тобі потрібно вчасно натискати на екран. На тернистому шляху періодично з’являтиметься Артем і додавати тобі в допомогу бонуси.

Гра «Мои Стихи, Твои Ноты» вже доступна для скачування в Apple Store і Google Play.

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