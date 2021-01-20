Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ54-річна Сальма Хайек показала розкішний бюст в бікіні

54-річна Сальма Хайек показала розкішний бюст в бікіні

Сальма Хайек показала розкішний бюст в бікіні

Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру

Голлівудська акторка Сальма Хайек доводить усім, що навіть у 54 роки можна мати підтягнуте та пружне тіло, якщо вести правильний спосіб життя та займатися спортом. Нещодавно селебріті вкотре вирішила привернути до себе увагу, опублікувавши спокусливі знімки з пляжного відпочинку у своєму Instagram.

Сальма з’явилася на фото в чорному бікіні, гордо демонструючи свої пишні груди. Крім декольте Хайек продемонструвала і струнку фігуру. На знімках акторка сидить в медитативній позі сукхасану та позує на камеру, сидячи у воді.

«Нам потрібно зберігати спокій», –  підписала пост Сальма Хайек.

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