Драко і Люціус Малфої зробили шанувальникам сюрприз: Актори поттеріани зіграли в гру

Том Фелтон і Джейсон Айзекс в прямому ефірі потішили підписників, влаштувавши справжній баттл в популярній грі по відеозв’язку

Ні для кого не секрет, що актори, які зіграли у фільмах про Гаррі Поттера батька з сином, в реальному житті підтримують теплі відносини. Нещодавно вони порадували фанів своїм спільним прямим ефіром, в якому… зіграли в шаради. І знатно потроллили один одного!

Актори грали в популярну онлайн-гру «Вище голову!», суть якої – вгадати, що написано на твоїй картці, задаючи супернику запитання-підказки. Це як гра з папірцями на лобі, тільки замість папірців з написами використовується смартфон, який потрібно підняти на рівень лоба і утримувати так, поки не вгадаєш слово. Тому попалося слово «гіпопотам», але вгадати його акторові вдалося не відразу 🙂 За підказками Айзекса він спочатку прийшов до версії, що це комар, але після уточнення, що це величезна істота, яка любить борсатися в багнюці, припустив, що це… динозавр! Джейсон довго не міг зупинити сміх.

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Самому ж Айзексу в наступний хід випала кантрі-співачка Шанайя Твейн, проте, навіть після того, як Том заспівав цілий куплет її пісні, акторові не вдалося вгадати. Дізнавшись правильну відповідь, Джейсон зізнався, що ніколи б і не згадав це ім’я 🙂

Шанувальники залишилися в захваті від гри акторів, і в коментарях щосили просять продовження. Тож, можливо, шаради стануть такою собі «сімейною» традицією «Малфоїв».

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