Гра по «Гаррі Поттеру» для PlayStation 5 не вийде в 2021

Шанувальники всесвіту, створеного Дж. Роулінг, в розпачі: вихід заповітної гри перенесли на рік. Hogwarts Legacy для новенької консолі PS5 вийде в 2022.

З чим пов’язано перенесення гри, до кінця не зрозуміло. Але можна припустити, що студія Avalanche Software, яка займалася її розробкою, оцінивши невдалий старт довгоочікуваної Cyberpunk 2077 в 2020 році, вирішили ще більше вдосконалити своє дітище і взяли паузу на доопрацювання. «Створення бездоганного досвіду для шанувальників Чарівного Світу і геймерів для нас – першорядне завдання, тому ми даємо грі необхідний час», – написали розробники в своєму мікроблозі.

Нагадаємо, що Hogwarts Legacy – це рольова гра з відкритим світом, створена для користувачів PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і S. Цікаво, що письменниця Дж. Роулінг в розробці гри участі не брала.

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