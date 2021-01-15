Зірка «Гаррі Поттера» йде з кіно

Руперт Грін, який зіграв Рона Візлі в серії фільмів про хлопчика, котрий вижив, в інтерв’ю Daily Mail оголосив, що закінчує акторську кар’єру

У 2020 році 32-річний актор вперше став батьком, і, судячи з усього, нова роль захопила його з головою, повністю витіснивши кінематограф з життя молодого тата. Хоча Руперт і раніше неодноразово зізнавався, що йому не до смаку всесвітня популярність і така пильна увага папараці. «Я давно думав про те, щоб відійти від акторської справи, а коли став батьком, ці почуття посилилися, – відверто поділився своїми переживаннями актор в інтерв’ю. – Не зрозумійте мене неправильно, мені подобається працювати над серіалом «Будинок з прислугою» і відчуваю себе дуже комфортно на телебаченні».

На даний момент, якщо Грінт таки відмовиться повністю від зйомок, його останнім проектом стане серіал «Будинок з прислугою», що стартував в 2019 році.

Фото: Getty Images

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