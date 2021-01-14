Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРоздуми про вічне: Сергій Бабкін запустив проект «Квинтэссенция»

Роздуми про вічне: Сергій Бабкін запустив проект «Квинтэссенция»

Сергій Бабкін запустив проект Квинтэссенция

Український співак та музикант Сергій Бабкін представив аудіо-візуальний проект під інтригуючою назвою «Квинтэссенция».

Проект Сергія Бабкіна «Квинтэссенция» – це колекція авторських віршів, у яких артист розмірковує про глибоке, вічне та духовне.

У першому есе «Мой белый лист» артист розповідає про перші хвилини творчості, яка ще не сталася за фактом, на аркуші, але вже живе в його голові.

Свої вірші-думки-роздуми Сергій Бабкін обіцяє випускати щомісяця.

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