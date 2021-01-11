Міжнародний день «дякую»: за що вдячна Ілона Гвоздьова
Хореографиня розповіла кому і за що завжди буде вдячна
Сьогодні, 11 січня, в світі відзначають Міжнародний день «дякую». Таким святом ООН і ЮНЕСКО вирішили увіковічнити показати світу, як важливо бути чуйним, добрим і ввічливим.
Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова вважає, що «дякую» – це те слово, яке повинно звучати частіше. Адже воно показує ставлення людини до всього.
Тому в цей день Ілона Гвоздьова говорить величезне дякую:
- За моїх чудових дітей. Це дар небес, це сенс життя, це мотивація на все життя.
- За батьків. Адже саме вони дали мені життя, освіту, можливості і зробили все, що посприяло моєму успіху. Свою перемогу на танцювальному шоу я присвятила батькові.
- За те, що сцена вибрала мене, і всі мої труди не марні, що мої танці стали для мене не тільки хобі, роботою, а й сенсом життя.
- Моїм глядачам і людям, для яких моє творче і особисте життя стало прикладом, мотивацією, натхненням. Без вас не було б тієї Ілони, яку ви бачите зараз. Мої глядачі частково причетні до мого успіху. Низький вам уклін і дякую. Сподіваюся, далі не розчаровувати їх.
- Всім моїм учителям, які вклали в мене свої знання, досвід, навички і змогли закохати мене в професію хореографа, в танцювальне мистецтво, виховали в мені чудові риси характеру і професіоналізм. Вдячна їм за працю і душу, вкладені в мене. Я сподіваюся, що все не дарма, і я виправдала їхні сподівання.
Будьте добрішими і завжди говоріть «дякую»!
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