Новорічні фільми: добірка сімейних фільмів для Новорічного настрою

Новорічні фільми для усієї родини – ось, що зможе класно підняти настрій, коли цьогорічна зима забула про сніг. Саме тому напередодні свят Новий канал оголошує тиждень сімейних фільмів та мультфільмів! Поринь в атмосферу дитячих пустощів та веселощів разом з нами. Просто зараз обирай, які фільми хочеш подивитися, і не забудь увімкнути Новий канал у потрібний час! Ми точно знаємо, що подивитися для новорічного настрою!

«Ну що, приїхали»

Коли на Новому: у вівторок, 5 січня, 19:00

Холостяк Нік Персонс знайомиться самотньою мамою двох дітей Сюзанною. Донька Ліндсі та син Кевін проти цих стосунків. Вони впевнені. Що існує лише один ідеальний чоловік для їхньої мами – і це їхній тато, якого вони не бачили багато років.

Якось Сюзанні потрібно поїхати у відрядження до Ванкувера, а дітей лишити ні з ким. Горе-татусь відмазався, бо має тепер іншу родину. Нік не втрачає можливості допомогти і пропонує перевезти дітей літаком з Портленда у Ванкувер, незважаючи на те, що вони дратують його. Ліндсі і Кевін намагаються зробити поїздку для Ніка настільки кошмарною, наскільки можливо.

Спочатку через Ліндсі та Кевіна їх усіх не пускають на літак, тому вони змушені їхати потягом. Але коли Нік сідає на потяг, то раптом розуміє, що дітей немає. Нік біжить в задню частину потяга, щоб наздогнати малюків, які намагаються втекти. Ніку доводиться зістрибнути з потягу вслід за дітьми. Тепер їм доводиться їхати до Ванкувера машиною Ніка.

«Ну що, приїхали: Ремонт»

Коли на Новому: у вівторок, 5 січня, 21:00

Нік та Сюзанна одружилися! Вони чекають на поповнення, а тому залишитися у маленькій квартирі у місті – не варіант. Родина вирішує переїхати у заміський будинок. Але придбавши його, виявилося, що це повна розвалюха. Тепер родині разом потрібно привести будинок до нормального стану. Стартує ремонт! Як новоспечена родина впорається з таким викликом?

«Лускунчик і чотири королівства». Прем’єра!

Коли на Новому: в середу, 6 січня, 19:00

Неймовірно розумна і здібна дівчинка Клара знаходить чарівний ключ від музичної скриньки, яку їй подарувала мама. Магічним чином вона потрапляє в світ, наповнений неймовірними чудесами. Там Клара знайомиться з солдатом Філіпом і правителями трьох королівств, які знаходяться у великій небезпеці. За допомогою нових друзів Клара повинна зважитися на подорож в зловісне четверте королівство, щоб покінчити з тиранією, що там панує, і відновити гармонію в нестабільному світі …

«Дівчина з Джерсі»

Коли на Новому: в середу, 6 січня, 21:00

Життя успішного музичного піарника з Манхеттена Оллі Трінке несподівано трагічно змінюється, він залишається батьком-одинаком. Хлопець переїздить жити до свого батька назад в передмістя Нью-Джерсі, де колись виріс. Минають роки, Оллі застряг на нецікавій, безперспективній роботі, і не зная, як повернутися до колишнього життя, яке так любив. Він обожнює свою маленьку дочку Герту, для якої життя в Джерсі – це рай. Одного разу Оллі зустрічає Майю, яка кидає виклик його пріоритетам і перспективам. Він починає розуміти, що іноді людині доводиться забути про те, ким він колись був, прийняти те, ким він є зараз, і усвідомити, що робить його щасливим.

«Північний полюс»

Коли на Новому: у середу, 6 січня, 23:20

Північний полюс – місце, де розташований чарівний дім Санта Клауса та Місіс Клаус. З роками воно перетворилося у величезне місто, що живиться від магії святкового щастя у всьому світі. Але останнім часом люди стали настільки зайняті, щоб насолоджуватися святковим часом разом, тому місто переживає проблеми. Хто може допомогти зберегти заповітні традиції Різдва? Маленький хлопчик Кевін може врятувати магію свята, якщо йому вдасться переконати свою маму Челсі знову відкрити магію сезону. З невеликою додатковою допомогою чарівного вчителя Райана, таємничої дівчини, схожої на ельфів, Клементин та євангельської співачки на ім’я Джозефіна, Кевін вирішує залучити маму до розваг і довести, що одним маленьким голосом може змінити серця багатьох.

«Рататуй»



Коли на Новому: у четвер, 7 січня, 18:50

Щур Ремі живе на горищі. У нього є особливість – надзвичайно тонкий нюх і відчуття смаку. Телепередача кращого кухаря Франції Огюста Гюсто відкриває перед ним світ кулінарії. Він мріє стати справжнім шеф-кухарем, але у його батька – важака зграї, це не викликає схвалення. Батько ненавидить все, що пов’язане з людьми. Одного разу, опиняється в Парижі біля ресторану відомого Гюсто. Він проникає на кухню, де його знаходить прибиральник Лінгвіні. Вони починають спільно працювати, щур допомагає Лінгвіні готувати страви, керуючи його діями сидячи у нього на голові і смикаючи за волосся.

«Пропозиція»

Коли на Новому: у четвер, 7 січня, 21:00

Маргарет Тейт – виконавчий редактор видавництва «Руік і Хант Паблішін» в Нью-Йорку, високопрофесійний і при цьому деспотичний і зарозумілий топ-менеджер, яку підлеглі хоча і поважають, але не люблять і бояться. Зовсім забувши, що вона громадянка Канади, Маргарет через неуважність прострочує американську робочу візу. В результаті її можуть депортувати на батьківщину, чого вона, звичайно, дуже хоче уникнути. І ось в кабінеті начальства вона раптово звертає увагу на свого асистента Ендрю Пекстона і на льоту придумує чудовий вихід із неприємної ситуації: вона вийде заміж за Ендрю! Але Ендрю теж не такий простий. Чим закінчиться ця авантюра?

«Північний полюс: Відчинений на Різдво»



Коли на Новому: у четвер, 7 січня, 23:20

Успішна жінка Маккензі Воррен дізнається, що тітонька залишила їй у спадок цілий готель. Він розташований у тихому, спокійному і мирному містечку. Незважаючи на те, що Маккензі реалізувала себе в житті, вона не збирається упускати такий шанс і, незважаючи на різдвяні свята, відправляється в готель. Опинившись на місці, її захоплює хвиля теплих ностальгічних спогадів. Маккензі пам’ятає, як проводила тут час в дитинстві, як веселилася і насолоджувалася життям.

Забувши про роботу, вона мріє залишитися тут, щоб згадати те відчуття щирої радості. І все б нічого, але у неї вже є робота. І тепер Маккензі повинна вирішити, що робити, – довести будинок до пуття і продати за гарною ціною або повністю переглянути свої погляди на життя. І якщо вона невдовзі не зробить вибір, то може втратити всі перспективи.

«Монстри на канікулах» 3 частини

Коли на Новому: в п’ятницю, 8 січня, з 15:40.

Граф Дракула для себе і своєї улюбленої доньки побудував таємний готель, куди монстри з усього світу приїжджають відпочити від сімейних турбот, повсякденної суєти і, звичайно … людей. Але всюдисущі американські туристи проникають і сюди. І дочка Дракули Мейвіс закохується в звичайну людину… У другій частині мультфільму Граф Дракула дізнається, що скоро стане дідом. І після народження малюка придумує різні способи, щоб пробудити в спадкоємцеві древнього вампірського роду темну силу. У третій частині сімейка відправляється в круїз. Дракула засумував через самотність і шукає даму серця. Таку, як красуня капітан корабля. Але ця блондинка зовсім не та, за кого себе видає …

«Ніч в музеї» 3 частини

Коли на Новому: в суботу, 9 січня, з 16:20

Ларрі влаштовується нічним сторожем у музей. І виявляється, що в темний час доби там кипить життя! Тиранозавр бігає по залах, римляни ворогують з ковбоями, тварини гуляють самі по собі. Все це через унікальний артефакт, на який давно точать зуб грабіжники. Вся надія на Ларрі! У другій частині Ларрі має врятувати своїх друзів-експонатів від ожилих лиходіїв різних століть, адже артефакт викрадають. А в третій частині хлопець має зробити все, щоб розгадати загадку артефакту, який повертає експонати вночі до життя. Адже вони втратили цю можливість.

«Багатенький Річі»



Коли на Новому: у неділю, 10 січня, 21:00

Річі Річ – син багатих батьків, статок яких оцінюється в 70 млрд доларів. Він має все, що тільки побажає, окрім друзів. Якось під час однієї зі своїх прогулянок містом Річі познайомився зі звичайними дітьми з вулиці. Вони грали в бейсбол і Річі попросився пограти з ними. Йому вдалося вразити усіх своєю грою, і запросив дітей до себе в гості. На запрошення англійської королеви його батьки полетіли в Англії, а Річі залишився, щоб погратися з друзями. Наступного дня хлопчик дізнається, що літак його батьків взірвали, а мама з татом зникли без вісти. Тепер Річі повинен взяти на себе управління сімейною імперією.

«Чотири Різдва»

Коли на Новому: в неділю, 10 січня, 23:00

Бред і Кейт – чудова і красива закохана пара. Скоро Різдво, і вони хочуть його зустріти разом зі своїми батьками, які, на жаль, розлучилися. Їм доведеться докласти чимало зусиль, щоб побувати за один день відразу в чотирьох місцях. Як вони це провернуть?

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