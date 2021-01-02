Новорічні фільми: добірка сімейних фільмів для Новорічного настрою

Новорічні фільми для усієї родини – ось, що зможе класно підняти настрій, коли цьогорічна зима забула про сніг. Саме тому напередодні свят Новий канал оголошує тиждень сімейних фільмів та мультфільмів! Поринь в атмосферу дитячих пустощів та веселощів разом з нами. Просто зараз обирай, які фільми хочеш подивитися, і не забудь увімкнути Новий канал у потрібний час! Ми точно знаємо, що подивитися для новорічного настрою!

«Ну що, приїхали»

Коли на Новому: 5 січня, 19:00

Холостяк Нік Персонс знайомиться самотньою мамою двох дітей Сюзанною. Донька Ліндсі та син Кевін проти цих стосунків. Вони впевнені. Що існує лише один ідеальний чоловік для їхньої мами – і це їхній тато, якого вони не бачили багато років.

Якось Сюзанні потрібно поїхати у відрядження до Ванкувера, а дітей лишити ні з ким. Горе-татусь відмазався, бо має тепер іншу родину. Нік не втрачає можливості допомогти і пропонує перевезти дітей літаком з Портленда у Ванкувер, незважаючи на те, що вони дратують його. Ліндсі і Кевін намагаються зробити поїздку для Ніка настільки кошмарною, наскільки можливо.

Спочатку через Ліндсі та Кевіна їх усіх не пускають на літак, тому вони змушені їхати потягом. Але коли Нік сідає на потяг, то раптом розуміє, що дітей немає. Нік біжить в задню частину потяга, щоб наздогнати малюків, які намагаються втекти. Ніку доводиться зістрибнути з потягу вслід за дітьми. Тепер їм доводиться їхати до Ванкувера машиною Ніка.

«Ну що, приїхали: Ремонт»

Коли на Новому: 5 січня, 21:00

Нік та Сюзанна одружилися! Вони чекають на поповнення, а тому залишитися у маленькій квартирі у місті – не варіант. Родина вирішує переїхати у заміський будинок. Але придбавши його, виявилося, що це повна розвалюха. Тепер родині разом потрібно привести будинок до нормального стану. Стартує ремонт! Як новоспечена родина впорається з таким викликом?

«Північний полюс»

Коли на Новому: 6 січня, 23:20

Північний полюс – місце, де розташований чарівний дім Санта Клауса та Місіс Клаус. З роками воно перетворилося у величезне місто, що живиться від магії святкового щастя у всьому світі. Але останнім часом люди стали настільки зайняті, щоб насолоджуватися святковим часом разом, тому місто переживає проблеми. Хто може допомогти зберегти заповітні традиції Різдва? Маленький хлопчик Кевін може врятувати магію свята, якщо йому вдасться переконати свою маму Челсі знову відкрити магію сезону. З невеликою додатковою допомогою чарівного вчителя Райана, таємничої дівчини, схожої на ельфів, Клементин та євангельської співачки на ім’я Джозефіна, Кевін вирішує залучити маму до розваг і довести, що одним маленьким голосом може змінити серця багатьох.

«Північний полюс: Відчинений на Різдво»

Коли на Новому: 7 січня, 23:20

Успішна жінка Маккензі Воррен дізнається, що тітонька залишила їй у спадок цілий готель. Він розташований у тихому, спокійному і мирному містечку. Незважаючи на те, що Маккензі реалізувала себе в житті, вона не збирається упускати такий шанс і, незважаючи на різдвяні свята, відправляється в готель. Опинившись на місці, її захоплює хвиля теплих ностальгічних спогадів. Маккензі пам’ятає, як проводила тут час в дитинстві, як веселилася і насолоджувалася життям.

Забувши про роботу, вона мріє залишитися тут, щоб згадати те відчуття щирої радості. І все б нічого, але у неї вже є робота. І тепер Маккензі повинна вирішити, що робити, – довести будинок до пуття і продати за гарною ціною або повністю переглянути свої погляди на життя. І якщо вона невдовзі не зробить вибір, то може втратити всі перспективи.

«Багатенький Річі»

Коли на Новому: 10 січня, 21:00

Річі Річ – син багатих батьків, статок яких оцінюється в 70 млрд доларів. Він має все, що тільки побажає, окрім друзів. Якось під час однієї зі своїх прогулянок містом Річі познайомився зі звичайними дітьми з вулиці. Вони грали в бейсбол і Річі попросився пограти з ними. Йому вдалося вразити усіх своєю грою, і запросив дітей до себе в гості. На запрошення англійської королеви його батьки полетіли в Англії, а Річі залишився, щоб погратися з друзями. Наступного дня хлопчик дізнається, що літак його батьків взірвали, а мама з татом зникли без вісти. Тепер Річі повинен взяти на себе управління сімейною імперією.

«Рататуй»



Коли на Новому: 7 січня, 18:50

Щур Ремі живе на горищі. У нього є особливість – надзвичайно тонкий нюх і відчуття смаку. Телепередача кращого кухаря Франції Огюста Гюсто відкриває перед ним світ кулінарії. Він мріє стати справжнім шеф-кухарем, але у його батька – важака зграї, це не викликає схвалення. Батько ненавидить все, що пов’язане з людьми. Одного разу, опиняється в Парижі біля ресторану відомого Гюсто. Він проникає на кухню, де його знаходить прибиральник Лінгвіні. Вони починають спільно працювати, щур допомагає Лінгвіні готувати страви, керуючи його діями сидячи у нього на голові і смикаючи за волосся.

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