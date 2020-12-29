Кріс Еванс зворушливо привітав фанів з Новим роком

39-річний актор, відомий своєю роллю Капітана Америки в серії фільмів Marvel, в сторіс в Instagram поділився відео, на якому він грає на піаніно на тлі ялинки

Миле відео відразу ж розлетілося по всіх фан-сторінках Кріса Еванса, і, хоча сторіс з офіційному профілі актора вже не можна подивитися, шанувальники зберегли ролик в своїх стрічках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Robert Evans ???????? (@cevansbrazil)

Актор доповнив коротке відео привітаннями з Різдвом і Новим роком і побажав, щоб 2021 був щасливим і здоровим. Актуально, чи не так?

До речі, це не вперше Кріс Еванс демонструє свій талант гри на піаніно! До Дня Подяки, наприклад, актор виконав в Instagram твір сучасного італійського композитора – Фабріціо Патерліні! Не дарма кажуть, талановита людина талановита в усьому!

Фото: Getty Images

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