У Центрі сучасного мистецтва M17 відкрилася виставка

М17 Sculpture Prize – перша в країні професійна премія в галузі тривимірного мистецтва, започаткована Центром М17 разом із Adamovskiy Foundation в межах дослідницького напряму M17 Sculpture Project. В експозиції M17 Sculpture Prize: Roots and Pollen, що відкрилася 17 грудня, представлені 12 робіт від 13 номінантів (11 індивідуальних митців і одного творчого тандему).

– Залучаючи до суддівства провідних міжнародних експертів у цій галузі, ми даємо молодим художникам шанс бути інтегрованими у світовий мистецький контекст. Номінанти пройшли шалений відбір. Журі довелося відмовити багатьом гідним учасникам, бо ж загалом нам надійшло понад 200 конкурсних пропозицій. Кожна з тих робіт, що представлені зараз у стінах Центру, заслуговує на окрему увагу. Вони запрошують відвідувачів замислитись над своїм корінням, проаналізувати оточуючі інтер’єри та ландшафти і їхню обумовленість, відчути силу єдності та багато чого іншого. А ми вже з нетерпінням чекаємо на оголошення головного переможця, який отримає винагороду у розмірі 250 000 гривень, – розповіла Наталія Шпитковська, директорка Центру сучасного мистецтва М17.

Темою виставки, що об’єднала всі роботи, стала «Коріння та пилок». Ще на етапі подачі заявок митці мали порозмірковувати, чим у сучасному світі для суспільства і для них особисто є поняття «коріння». Де воно, коріння, у глобалізованому світі? Чи довговічне невкорінене? І де заховані точки опори, на які орієнтоване те мистецтво, що живе у часі, та його переживає.

Ініціативу підтримав фонд Adamovskiy Foundation. Ним проспонсорована й реалізація 10 із 12 робіт на виставці.

– У нас в країні є талановиті молоді художники високого рівня, їхня творчість заслуговує на те, аби бути презентованою у світі. Тому Фонд вирішив підтримати ідею започаткування премії M17 Sculpture Prize, аби допомогти цим митцям реалізувати себе, – прокоментував Андрій Адамовський, меценат, засновник Adamovskiy Foundation.

Учасники виставки – номінанти на здобуття премії M17 Sculpture Prize: Алексеєнко Михайло, Буряник Василина, Бучацька Катя, Галкін Данило, Голдаковський Влад, Грубляк Василь, Дяченко Марта, Кириченко Андрій, Попович Тарас, Тарадіна Анна, Шуміхін Даниїл, а також творча група Локатир Богдан & Журунова Маргарита.

Автори продемонстрували широку різноманітність стилів, технік і матеріалів. Так, на виставці представлені скульптури, світлові та медіаінсталяції, твори з кортену і кераміки, з використанням живого моху і не тільки.

– Тривимірне мистецтво сьогодні переживає трансформацію. З появою нових технологій, зі зміною уявлення про світобудову, з тим, як обертаються парадигми у суспільстві, змінюються й художні образи та методи мистецького висловлювання, трансформуються світові тенденції щодо відображення у мистецтві реальності, коли й уявлення про цю реальність – нові. В Україні сьогодні відбувається потужний сплеск у розвитку образотворчого мистецтва. Тут мають місце всі можливі процеси, пов’язані з переосмисленням досвіду минулого та поглинанням нескінченних пропозицій від майбутнього. Ці процеси є синтетичними, поєднують багато чинників та дають результат, що вартує дослідження та практичного втілення, – доповнила Катерина Рай, кураторка M17 Sculpture Project.

Переможець буде обраний за результатами виставки й оголошений у лютому 2021 року.

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