Сергій Бабкін – Твоя любов: артист вперше заспівав з донькою. Прем’єра синглу!

Сьогодні артист-душа Сергій Бабкін зі своєю донькою Веселиною вперше представив широкій аудиторії неймовірно красиву дуетну пісню «Твоя любов»

Бажання презентувати пісню саме синглом виникло після бурхливої реакції фанів у соціальних мережах – до свого дня народження артист виклав mood-відео англомовної пісні Because you love з донькою. Шанувальники артиста були в захваті від дуету і надихнули артиста записати пісню ще й українською. Так з’явилася «Твоя любов».

Сергій поділився, що давно хотів записати пісню з донькою, адже помітив, як гарно вона співає, ще з раннього дитинства. Але ініціаторкою написання треку стала сама Веселина:

– Веселина мене запитала: «Тату, а чому в твоєму репертуарі немає жодної англомовної пісні?» – розповідає Сергій. – Я замислився, адже для мене вони були з розряду неможливого. Я можу трохи спілкуватися англійською, але повністю написати пісню – ні. І Веселина запропонувала мені свою допомогу – створити її разом! Саме донька стала ініціатором написання, і я наважився. А після виходу фани надихнули випустити пісню ще й українською. Обидва варіанти ми писали разом. Зараз я просто щасливий, що в нас є одна пісня двома мовами.

Веселина Бабкіна зізналася: попри те, що вона донька артиста, процес запису в її житті відбувався вперше:

– Мені дуже сподобався процес запису! Для мене це було вперше. Дуже люблю англійську, це, мабуть, улюблений предмет у школі, щодня співаю англомовні пісні. І завжди хотіла, щоб і в тата була така! Дякую йому за те, що здійснив мою мрію. Тепер у нього, а, точніше, в нас є аж дві спільні пісні!

Сингл «Твоя любов» артист презентує до новорічних та різдвяних свят!

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