Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРіздво по-американськи: Меган Маркл і принц Гаррі опублікували різдвяну листівку

Різдво по-американськи: Меган Маркл і принц Гаррі опублікували різдвяну листівку

Меган Маркл і принц Гаррі опублікували різдвяну листівку

Це не фото, а малюнок

Хоча Меган Маркл та принц Гаррі склали з себе обов’язки старших членів королівської родини, але про одну важливу традицію вони забути не змогли. Родина герцогів Сассекських розіслала свою різдвяну листівку. У ній вони побажали щасливого Різдва та Нового року.

Цього року листівка зроблена не у вигляді сімейного фото. Вона більше нагадує малюнок аквареллю. На ньому зображені Меган Маркл, принц Гаррі та їхній син принц Арчі. Втрьох вони сидять біля ігрового будиночка в саду – в джинсах, з широкими усмішками і в компанії свої двох домашніх улюбленців.

Цікаво, що на листівці не зображено снігу. А все тому, що родина святкую своє перше Різдво разом у Лос-Анджелесі, а тому зображують реальне безсніжне Різдво у теплому кліматі.

Фото: Getty Images

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