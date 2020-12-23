Том Круз закрутив роман з молодою акторкою

Хто вона – нове кохання селебріті?

Нещодавно поповзли чутки, що американський актор Том Круз знову завів роман. Цього разу обраницею зірки стала акторка Хейлі Етвелл. Дівчина на 20 років молодша за свого відомого бойфренда!

– Вони швидко знайшли спільну мову, а пандемія зблизила їх ще більше. Вони зустрічалися після роботи і багато часу проводили разом. Хейлі була у Тома в його квартирі в Лондоні. Вони здаються дуже щасливими, – прокоментував інсайдер.

Ймовірно, пара познайомилася на зйомках фільму «Місія нездійсненна 7». Том і Хейлі зблизилися за час знімань. Для Тома Круза це перші серйозні стосунки після розлучення з Кеті Холмс у 2012 році.

Фото: Getty Images

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