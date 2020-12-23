Оля Полякова запустила акцію зі збору коштів для онкохворих дітей

Ініціативу співачка реалізувала спільно з Благодійним фондом «Краб»

Придбавши листівку від Олі Полякової в період з 19 грудня по 7 січня, можна допомогти маленьким пацієнтам Національного Інституту Раку! На сайті видавництва листівок за участю співачки стартувала акція зі збору коштів для онкохворих дітей. Її ініціатор – «Благодійний фонд« Краб », який організований батьками, чиї діти лікувалися у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку.

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У чому суть: на сайті з’явилася можливість замовити вітальні листівки з побажаннями від Олі Полякової. Всі вони особисто підписані співачкою. 100 гривень з продажу кожної листівки з лімітованої серії будуть перераховані в «Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям «Краб». Акція триватиме в період з 19 грудня по 7 січня.

Ці листівки мають унікальний дизайн і виконані з дизайнерських матеріалів. Пластик на лицьовій частині дозволяє досягти 3D-ефекту зображення, а ще вони світяться! Кожна листівка оснащена діодним підсвічуванням – і, завдяки можливості вибрати забарвлення (зелена, червона і синя), органічно впишеться в будь-який інтер’єр.

Приєднуйтесь до акції за посиланням – і творіть добро разом з Олею Поляковою!

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