Олена та Діма Коляденко знову разом!

19 років з моменту розставання відомий режисер і продюсер Олена Коляденко і шоумен, співак Діма Коляденко знову возз’єдналися. 24 грудня о Київському академічному молодому театрі відбудеться вистава «Шафа», і головну роль там зіграє Діма Коляденко.

– Я запросила Діму в «Шафу» зіграти особливий образ – героя, який відкриває шафу на початку вистави, де відбуваються подальші дії. Як колись він відкрив для мене двері в світ мистецтва і театру, де всьому мене навчив, – розповіла Олена Коляденко.

Діма згадує, як Олена зателефонувала йому в пів на другу ночі і запросила зіграти роль. І він відразу сказав «Так», навіть не дослухавши її. Ексклюзивно для Нового каналу Коляденко розповів, як два хореографи уживалися на одній сцені під час репетицій:

– Перед моєю прем’єрою в спектаклі «Шафа» я відвідував репетиції Freedom ballet для того, щоб вивчити весь текст хореографії, всі мізансцени … і зрозуміти енергію всієї дії! Звичайно, на репетиції була присутня і Лена. Під її керівництвом я вчив хореографію, мені допомагали хореографи балету Костя Гордієнко та Назар Дідик, та й весь склад!

Повинен сказати, що репетиції проходять на високому рівні, з повною віддачею і дисципліною! Мені це подобалося завжди! На генеральному прогоні в театрі, коли я зрозумів, що вже готовий, почав веселити і смішити весь балет! Коли я перший в спектаклі виходжу на сцену і відкривають шафу, (до цього всередину шафи я повісив свою величезну афішу – ШОУ Діми Коляденка!) Олена в залі трохи з крісла не впала від сміху! Загалом, я розслабився і почав чудити по-доброму!

– Ви додавали в свою роль щось від себе?

– У виставі «Шафа» я граю роль, і не одну! Я навіть переодягаюся в жінку! Не буду відкривати всі секрети, але це дуже крутий спектакль, якого немає у всьому світі. І хореографія і костюми! До речі, для мене спеціально шилися костюми від дизайнера Назара Дідика! Музика, стиль, режисура – Олени Коляденко! 100% -а віддача красивого балету надихає і зачаровує майстерністю гри і танцю. Після другої вистави Олена підійшла до мене і сказала: «Я рада, що запросила тебе в свій спектакль! І я не помилилася!» Коротше, я повернувся в театр і шалено щасливий !!!

У виставі будуть танцювальні номери, які викликають особливу теплоту в серцях Коляденко:

– У фіналі вистави «Шафа» є номер «Калашников», який я поставила 23 роки тому. Це була візитна картка нашого з Дімою балету «Арт-Класик» і він танцював в цьому номері. І коли Діма прийшов на репетицію, то ні разу не збився в «Калашникова», він станцював його повністю. Після стількох років! Це дуже зворушливо для нас обох, – додала Олена Коляденко.

24 грудня Київському академічному Молодому театрі глядачі зможуть побачити Діму Коляденка на театральних підмостках в оточенні талановитого Freedom Ballet Олени Коляденко. Не пропустіть.

Більше новин:

Обручка з величезним діамантом: Аріана Гранде виходить заміж (ФОТО)

Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок