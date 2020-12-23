Поїздка в Америку 2: дивитися офіційний трейлер

Шанувальники Едді Мерфі, маємо для вас круту новину! Amazon Prime зняв продовження культової комедії дев’яностих «Поїздка в Америку». Сервіс вже представив трейлер другої частини фільму.

Поїздка в Америку 2 – дивитися трейлер онлайн:

Принц Акім повернеться до Америки, щоб знайти свого втраченого сина. Від свого батька-короля він дізнається, що в Квінсі в Нью-Йорку живе хлопчик Лавель – його син, про якого він до цього нічого не знав. Перед власною коронацією Акім зі своїм другом Якімом повертається до Нью-Йорку, щоб знайти свого спадкоємця.

Як у оригінальному фільмі 1988 року, головні ролі виконають Едді Мерфі та Арсеніо Холл. Режисером комедії став Крейг Брюер.

Прем’єра фільму «Поїздка в Америку 2» відбудеться вже 5 березня 2021 року.

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