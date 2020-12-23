Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМеган Маркл знову вагітна? (ФОТО)

Меган Маркл знову вагітна? (ФОТО)

Меган Маркл знову вагітна? (ФОТО)

Дружину принца Гаррі помітили з округлим животиком

Не так давно стало відомо, що Меган Маркл пережила викидень. Аж ось у ЗМІ почали ширитися чутки про її нову вагітність.

Папараці сфотографували герцогів Сассекських біля медичного центу у Лос-Анджелесі. Після чого у видання Page Six з’явилися фото Меган Маркл та принца Гаррі, на яких помітили округлий животик у знаменитості. Фанати одразу припустили, що найпопулярніша особа королівської родини знову вагітна.

Меган Маркл знову вагітна? (ФОТО)

Поки пара офіційно ніяк не коментує чутки. Але це була б прекрасна новина під новорічну ялинку!

Фото: Getty Images, Page Six

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