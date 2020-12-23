Дженніфер Лопес – про скасування весілля

Селебріті думає над тим, щоб не виходити заміж

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зізналася, що думає скасувати весілля зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Шокуючими думками зірка поділилася на шоу Енді Коуена на радіо SiriusXM.

Після заручин у березні 2019 року Джей Ло та Алекс Родрігес планували зіграти весілля влітку цього року в Італії, але втрутилася пандемія та карантин. Торжество переносили кілька разів, а тому селебріті задумалася про його відміну.

– Звичайно, ми про це багато говорили. Я маю на увазі, що в нашому віці ми вже обидва були в шлюбі. Ми це обговорювали, ставлячи собі такі питання: ми одружимося чи ні? Що це означає для нас? – каже зірка.

Джей Ло також підкреслила, що засмутилася через зрив церемонії, яка вже була спланована. Але вона все більше стала задумаватися про саме значення весілля. Як приклад стосунків без шлюбу, зірка навела 69-річного Курта Рассела і 75-річну Голді Хоун, які разом уже 37 років.

– Ми збиралися одружитися в Італії, але, коли почалася пандемія, я сказала: «Ми повинні все скасувати». Потім ми намагалися перенести все на кілька місяців. Але я подумала, що зараз не найкращий для цього момент, так що вся ця ситуація була суцільним розчаруванням. А потім я просто зрозуміла, що на все свій час. Та й потім … Коли ти дивишся на Курта і Голді, то думаєш: «А чи обов’язково все це, чи варто взагалі?» Це просто дало нам можливість поставити все на паузу і подумати про це, – розповіла Дженніфер.

Чи одружаться таки Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес, залишається під питанням. Якби там не було, але головне – щоб пара була щасливою.

Фото: Getty Images

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