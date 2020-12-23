Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОбручка з величезним діамантом: Аріана Гранде виходить заміж (ФОТО)

Обручка з величезним діамантом: Аріана Гранде виходить заміж (ФОТО)

Аріана Гранде виходить заміж (ФОТО)

Селебріті стала нареченою

Американська співачка Аріана Гранде нарешті заручилася зі своїм хлопцем Далтоном Гомесом. Про це стало відомо з Instagram самої зірки.

Про заручини Аріана Гранде оголосила постом у своїх соціальних мережах. Дівчина опублікувала фото, на яких позує з нареченим і демонструє розкішну діамантову обручку.

«Назавжди і потім ще», – підписала Аріана Гранде серію знімків.

Відомо, що наречений Аріани Гранде Долтон Гомес працює агентом з нерухомості. Правда про роман пари відкрилася навесні цього року. Про свої стосунки закохані заговорили після того, як Аріана зняла хлопця у спільному кліпі з Джастіном Бібером «Stuck with U».

Фото: Getty Images

Читай також:

«Це божевільна і дуже погана ідея»: Деніел Редкліфф – про небажання реєструватися у соцмережах

Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания