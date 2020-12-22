Деніел Редкліфф – про небажання реєструватися у соцмережах

Актор не хоче ставати частиною віртуального світу

Зірка франшизи про Гаррі Поттера Даніел Редкліфф нарешті розповів, чому досі не хоче реєструватися в соціальних мережах. Про свої причини актор розповів на шоу First We Feasts.

– Це божевільна і дуже погана ідея. Я хотів би сказати, що у мого рішення є інтелектуальна, продумана причина, але одного разу я думав про те, щоб зареєструватися в Твіттері. Але я знав, що якщо так зроблю, то зовсім скоро з’являться статті із заголовками на кшталт «Ден Редкліфф посварився з одним з користувачів Твіттера», – поділився актор.

На думку Деніела Редкліффа, соціальні мережі не несуть у собі чогось хорошого для його іміджу. До того ж селебріті зізнався, що не може абстрагуватися від коментарів.

– Коли я був молодший, дякувати Богу, що цей період вже пройшов, я часто читав коментарі про себе в Інтернеті. Я не думаю, що ментально сильний настільки, але я приймаю цю свою особливість, – додав Редкліфф.

І хоч Даніела Редкліффа досі немає у соціальних мережах, але його завжди можна знайти в улюбленій франшизі про Гаррі Поттера. Не пропусти серію фільмів про хлопчика, який вижив, з четверга по неділю ввечері на Новому каналі.

Фото: Getty Images

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