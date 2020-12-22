Atlas Weekend прямує на Буковель!

Наприкінці грудня команда Atlas Weekend відкриває нову зону на території Буковелю — Atlas Weekend Bar & Apres Ski.

Bar & Apres Ski – це 1500 квадратних метрів локації із найкращими вечірками від резидентів Atlas Weekend, яскравими шоу та інтерактивними розвагами, найкращим стріт-фудом та зігріваючими напоями. Формат Apres Ski запозичений з європейських курортів і означає тусовку “після лиж”. Організатори обіцяють безліч яскравих подій та тематичних вечірок протягом трьох місяців зимового сезону в Буковелі.

– Коли у березні ми зрозуміли, що не матимемо можливості провести фестиваль Atlas Weekend у 2020 році, то відразу почали думати над активностями, які б підтримували команду та нашу аудиторію у цей нелегкий час. Першим таким проектом стали Atlas Weekend Days, в яких ми поєднали декілька онлайн-концертів та шоу. Далі ми продовжили активно генерувати командою ідеї для спецпроектів фестивалю. Так з’явилась думка зробити вечірку Apres Ski у Буковелі. Спочатку ми планували зробити лише декілька івентів за сезон, проте, під час роботи над цією концепцією, вирішили будувати свою постійну зону на локації. І так народилась ідея Atlas Weekend Bar & Apres Ski, який зовсім скоро відкриється на території Буковелю. Зараз ми завершуємо останні підготовчі та будівельні роботи, фіналізуємо меню бару та кухні, тож вже цього року чекаємо на гостей, — розповідає засновник та генеральний директор фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко.

Початок роботи Atlas Weekend Bar & Apres Ski планується із 25 грудня у тестовому режимі. Офіційне відкриття заплановане на 27 грудня. Локація буде працювати щоденно з 10:00 до 20:00. Також у зоні постійно будуть відбуватись тематичні вечірки з шоу програмою за участі найкращих українських та закордонних DJ-їв.

Під час карантину та локдауну заклад буде працювати в обмеженому режимі із дотриманням всіх карантинних вимог, встановлених законодавством.

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