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Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок

Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок

Співачка поділилася материнськими лайфхаками

Оля Полякова завжди дивує кардинальною зміною іміджу та вже котрий рік поспіль її зовнішній вигляд стає предметом обговорень і захоплених відгуків. У недавній фотосесії співачка приміряла стильну ультракоротку стрижку, а пізніше зізналася:

– Та хто мене знає, яка я в житті? Може, насправді у мене коротке каштанове волосся з перманентною завивкою?

Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок

Напередодні Нового року Оля Полякова підвела підсумки та розповіла, яким для неї видався 2020 й.

– Економити, звичайно, довелося. В першу чергу непотрібними сьогодні виявилися одяг і взуття, – зазначила в інтерв’ю для журналу «Отдохни» співачка. – Думаю, брендоманія скоро зійде нанівець. Раніше ти купував кофту Yves Saint Laurent і носив її 15 років, а зараз навіщо 15 років носити кофту? Вона вже в наступному сезоні набридне. У мене 14 шуб, які я влітку зберігаю в холодильнику. Плачу за це гроші і не розумію навіщо: за 2 роки жодного разу натуральну шубу не наділа. Вважаю, це вже моветон.

Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок

Крім того, Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання дочок. Незважаючи на те, що дівчата різного віку (Маші – 15 років, Алісі – 9), співачка знаходить спільну мову з кожною:

– Маша спілкується з хлопчиком, але я точно знаю, що у них ще нічого не було. З нею говорю про те, чим загрожують незахищені стосунки. З Алісою поки – про те, що вона повинна знати свої межі та не дозволяти нікому торкатися до неї. Думаю, в 9 років знати про способи контрацепції ще не потрібно.

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