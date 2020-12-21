Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання доньок
Співачка поділилася материнськими лайфхаками
Оля Полякова завжди дивує кардинальною зміною іміджу та вже котрий рік поспіль її зовнішній вигляд стає предметом обговорень і захоплених відгуків. У недавній фотосесії співачка приміряла стильну ультракоротку стрижку, а пізніше зізналася:
– Та хто мене знає, яка я в житті? Може, насправді у мене коротке каштанове волосся з перманентною завивкою?
Напередодні Нового року Оля Полякова підвела підсумки та розповіла, яким для неї видався 2020 й.
– Економити, звичайно, довелося. В першу чергу непотрібними сьогодні виявилися одяг і взуття, – зазначила в інтерв’ю для журналу «Отдохни» співачка. – Думаю, брендоманія скоро зійде нанівець. Раніше ти купував кофту Yves Saint Laurent і носив її 15 років, а зараз навіщо 15 років носити кофту? Вона вже в наступному сезоні набридне. У мене 14 шуб, які я влітку зберігаю в холодильнику. Плачу за це гроші і не розумію навіщо: за 2 роки жодного разу натуральну шубу не наділа. Вважаю, це вже моветон.
Крім того, Оля Полякова розповіла про сексуальне виховання дочок. Незважаючи на те, що дівчата різного віку (Маші – 15 років, Алісі – 9), співачка знаходить спільну мову з кожною:
– Маша спілкується з хлопчиком, але я точно знаю, що у них ще нічого не було. З нею говорю про те, чим загрожують незахищені стосунки. З Алісою поки – про те, що вона повинна знати свої межі та не дозволяти нікому торкатися до неї. Думаю, в 9 років знати про способи контрацепції ще не потрібно.
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