Віра Кекелія – Це Різдво!: слухати онлайн прем’єру пісні

Українська співачка Віра Кекелія випустила новорічний трек «Це Різдво!»

Слухати прем’єру пісні Віра Кекелія – Це Різдво! онлайн:

Снігова зима, сімейні зустрічі та теплі обійми, повний дім гостей, приємні подарунки і, звісно, святкові мелодії – усі ці атрибути справжнього Різдва Віра Кекелія зібрала у новій пісні «Це Різдво!».

– Різдво – це казковий період, який дарує найщасливіші спогади. В такі моменти завжди хочеться бути с найріднішими та ділитися радістю один з одним. Найголовніша цінність цього свята в тому, що воно збирає за одним великим столом усю родину. Адже ми живемо в дуже рухливому світі: у кожного свої справи, всі живуть окремо – у різних містах та навіть куточках світу, а Різдво об’єднує покоління, хоча б на декілька днів. У цьому році в нашій родині стало більше, як мінімум, на одну причину для радості: 2020 рік приніс нам головний подарунок – нашого сина Ваню», – поділилася своїм настроєм Віра.

Автором слів та музики «Це Різдво!» виступив Роман Дуда.

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