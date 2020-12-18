Michelle Andrade – Mirror: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Україно-болівійська співачка Michelle Andrade підірвала мережу новим сексуальним танцювальним кліпом «Mirror».

Дивитися прем’єру кліпу Michelle Andrade – Mirror онлайн:

У відео Michelle Andrade показала гарячий латіномаеріканскій темперамент, ритм і танець. Разом з командою GIRL POWER і хореографом Діаною Петросян співачка влаштувала справжню виставу у відвертих нарядах, яка захоплює своєю привабливістю.

– Це трек – мотивація для самої себе в першу чергу. У ньому я поділилася своїм особистим ритуалом: в моменти сумнівів я завжди підходжу до дзеркала і, дивлячись собі в очі, кажу: «Мішель, у тебе все вийде, ти все зможеш, дерзай!». І я хочу, щоб кожна дівчина відчувала суперсилу, якої в ній ховається, і дозволяла собі іноді побути bad girl, – поділилася Michelle.

Сингл «Mirro» увійде до майбутнього англо-іспанського міні-альбом Michelle Andrade під назвою «Echale».

Читай також:

Спробувати все: CARDI B запустила серіаліті у Facebook

«Друзі», «Пліткарка» та «Ліга справедливості»: HBO Max випустив тизер майбутніх фільмів та серіалів