«Друзі», «Пліткарка» та «Ліга справедливості»: HBO Max випустив тизер майбутніх фільмів та серіалів
Платформа анонсувала телесезон 2022 року
Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував тизер своїх фільмів та серіалів, які готує до виходу через рік. Платформа показала головні проекти, які вийдуть у 2022 році.
У відео глядачів інтригують кількома кадрами з нових фільмів та серіалів, а також легендарних продовжень. Стало відомо, що у 2022 році на HBO Max вийде приквел «Гри престолів» серіал «Дім Дракона», спеціальний епізод «Друзів», перезапуск «Пліткарки», науково-фантастичне шоу The Nevers, детективний мінісеріал «Кобила Істтауна» з Кейт Вінслет, а також нові сезони «Спадкоємців», «Білої ворони» й документальних проектів про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.
З фільмів ми побачимо «Диво-жінку: 1984», яка вийде на платформі 25 грудня, «Лігу справедливості» Зака Снайдера і трилер «Без різких рухів» Стівена Содерберга.
Чекаємо 2022 рік заради таких крутих продовжень та новинок!
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