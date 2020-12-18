Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСпробувати все: CARDI B запустила серіаліті у Facebook

Спробувати все: CARDI B запустила серіаліті у Facebook

CARDI B запустила серіаліті у Facebook

Селебріті приміряє на себе різні ролі

Американська реперка Cardi B запустила власне шоу під назвою «Cardi Tries» («Cardi пробує»). У своєму серіаліті співачка виконує різні завдання, «виходять за рамки її зони комфорту» і пробує нові для себе речі.

Прем’єра дебютного випуску вже відбулася. У ньому Cardi B відправилася в школу балету до знаменитому американської хореографині й акторки Деббі Аллен. Це стало справжнім викликом для зірки, адже вона не має танцювального минулого, окрім стриптизу. Також серед усього іншого Cardi B спробує пройти навчання в школі медсестер, навчитися доїти корову і водити.

Шоу «Cardi Tries» («Cardi пробує») буде виходити щочетверга на Facebook.

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