Мімімі: Принц Вільям та Кейт Міддлтон представили різдвяну листівку з дітьми
Королівська родина привітала світ зі святами
Традиційно на Різдво монарша сім’я Великої Британії випускає святкові листівки зі своїм фото. Принц Вільям та Кейт Мідлдтон з дітьми вже представили свою сучасну версію. У своєму Instagram герцог та герцогиня Кенсінгтонські поділилися цьогорічною різдвяною листівкою.
На фото зображені принц Вільям та Кейт Міддлтон разом зі своїми трьома дітьми – семирічним принцом Джорджом, п’ятирічною принцесою Шарлоттою і дворічним принцом Луї. Крім фото, листівка містить привітання: «Герцог і герцогиня раді поділитися новим сімейним знімком, який з’явиться на різдвяній листівці в цьому році».
Листівка була зроблена в маєток в Анмер-Холі. Зйомка проходила ще восени. Фотографом став Метт Портеус.
Нагадаємо, що Нагадаємо, що цього року члени королівської родини проведуть різдвяні свята окремо через заборону Уряду Великобританії збиратися більше трьох сімейств.
Фото: Getty Images
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