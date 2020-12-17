Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПапа Римський зніметься в документалці Netflix

Папа Римський зніметься в документалці Netflix

Папа Римський зніметься в документалці Netflix

Фільм переповідатиме мудрість літніх людей

Папа Римський Франциск Компанія Netflix зніметься у документальному фільмі Netflix. Про це повідомляє видання Variety.

Стрічка засновуватиметься на книзі «Ділячись мудрістю років» (Sharing the Wisdom of Time). У сюжеті розкажуть історії літніх людей очима молодого покоління. Жінки і чоловіки старше 70 років будуть ділитися своїм досвідом. Зокрема, своєю мудрістю в одному з інтерв’ю поділиться і Папа Римський Франциск.

Автором чотирисерійного проекту виступив телепродюсер Симона Ерколані.

Прем’єра документального фільму за участі Папи Римського Франциска запланована на Netflix в 2021 році.

Фото: Getty Images

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