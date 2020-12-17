Оля Цибульська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка та сина на день народження

Днями співачка відзначила 35-річчя

Українська поп-виконавиця Оля Цибульська, яка минулого місяця випустила дебютний сольний альбом, 14 грудня відсвяткувала 35-й день народження. В ексклюзивному коментарі для Нового каналу зіркова іменинниця розповіла, як пройшло її особисте свято. За словами артистки, карантин завадив їй реалізувати потаємні бажання.

Оля Цибульська відзначила 35-річчя! Цікаві факти про співачку, що відомі далеко не всім

– Я не святкую день народження гучними компаніями, – поділилася Оля Цибульська, яка нещодавно показала фото в пінній ванні. – Зазвичай зустрічаю новий рік свого життя у тісному сімейному колі. Найближчі люди, найінтимніші побажання і затишок. Так було і цього року. Але, якщо чесно, якби не карантин, я б залюбки купила квиток і полетіла сама до Барселони. В минулому житті я творила там. Це місто мого натхнення. Смердюче і божественно красиве. Як життя.

І хоча відсвяткувати день народження у Барселоні Олі Цибульській не вдалося, полетіти за корон їй все ж вдасться. Завдяки коханому.

– На 35-річчя чоловік подарував мені таємну подорож, – зізналася Оля. – Поки не скажу куди саме полетимо, бо сама досі не знаю всіх подробиць. Але востаннє, коли він так шифрувався, ми прилетіли з Парижу з Нестором у моєму животику, тому треба бути обережною (сміється).

До речі, син Олі Цибульської теж не залишив зіркову маму без подарунку в день народження. Свій презент хлопчик створив власними руками.

– Нестор зранку зробив аплікацію з квітів, яку назвав «квітка – сердечко», а ввечері подарував велику ляльку-співачку з колекції LOL. Сказав, що вона схожа на маму, – посміхаючись, поділилася співачка.

Читай також:

СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин