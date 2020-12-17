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Ексклюзив! Оля Цибульська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка та сина на день народження

Оля Цибульська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка та сина на день народження

Днями співачка відзначила 35-річчя

Українська поп-виконавиця Оля Цибульська, яка минулого місяця випустила дебютний сольний альбом, 14 грудня відсвяткувала 35-й день народження. В ексклюзивному коментарі для Нового каналу зіркова іменинниця розповіла, як пройшло її особисте свято. За словами артистки, карантин завадив їй реалізувати потаємні бажання.

Оля Цибульська відзначила 35-річчя! Цікаві факти про співачку, що відомі далеко не всім

– Я не святкую день народження гучними компаніями, – поділилася Оля Цибульська, яка нещодавно показала фото в пінній ванні. – Зазвичай зустрічаю новий рік свого життя у тісному сімейному колі. Найближчі люди, найінтимніші побажання і затишок. Так було і цього року. Але, якщо чесно, якби не карантин, я б залюбки купила квиток і полетіла сама до Барселони. В минулому житті я творила там. Це місто мого натхнення. Смердюче і божественно красиве. Як життя.

Оля Цибульська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка та сина на день народження

І хоча відсвяткувати день народження у Барселоні Олі Цибульській не вдалося, полетіти за корон їй все ж вдасться. Завдяки коханому.

– На 35-річчя чоловік подарував мені таємну подорож, – зізналася Оля. – Поки не скажу куди саме полетимо, бо сама досі не знаю всіх подробиць. Але востаннє, коли він так шифрувався, ми прилетіли з Парижу з Нестором у моєму животику, тому треба бути обережною (сміється).

Оля Цибульська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка та сина на день народження

До речі, син Олі Цибульської теж не залишив зіркову маму без подарунку в день народження. Свій презент хлопчик створив власними руками.

– Нестор зранку зробив аплікацію з квітів, яку назвав «квітка – сердечко», а ввечері подарував велику ляльку-співачку з колекції LOL. Сказав, що вона схожа на маму, – посміхаючись, поділилася співачка.

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