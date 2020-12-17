Джаред Лето може отримати головну роль у новому серіалі Apple TV+

Селебріті пропонують перевтілитися у гендиректора відомої компанії

Американський актор Джаред Лето може зіграти головну роль в одному з нових серіалів Apple TV+. Про це пише Deadline.

Зараз зірка веде переговори про участь в проекті «WeCrashed». Це буде екранізація однойменного подкасту про компанію WeWork. Джареду Лето Артисту пропонують виконати роль засновника фірми.

Серія подкастів розповідала історію створення і краху WeWork — американської компанії, що працює у сфері комерційної нерухомості. WeWork була оцінена в 47 млрд доларів, а її харизматичний генеральний директор Адам Нойман думав, що змінить світ. У 2019 компанія привернула увагу ЗМІ після невдалого старту і піддалася критиці за управління, бізнес-модель і нездатність генерувати прибуток.

Сценарій серіалу напишуть Чі Айзенберг і Дрю Кревелло, а режисерами виступлять Гленн Фікарра і Джон Рекуа.

Дата прем’єри поки невідома, а участь Джареда Лето в ньому не підтверджена.

Фото: Getty Images

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