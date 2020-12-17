Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБерлінський кінофестиваль 2021 можуть перенести в онлайн

Берлінський кінофестиваль 2021 можуть перенести в онлайн

Берлінський кінофестиваль 2021 можуть перенести в онлайн

Організатори готують офіційну заяву

Берлінський кінофестиваль у 2021 році проведуть онлайн. Про це повідомляє видання Variety з посиланням на власні джерела.

Кінофестиваль планували провести з 11 по 21 лютого у звичайному форматі. Але у Німеччині почала зростати кількість випадків зараження коронавірусом, тому плани змінили. Організатори вирішили провести Берлінале на початку березня онлайн. А також на початку червня проведуть ще й міні фестиваль, на якому світові прем’єри покажуть традиційно.

Протягом тижня організатори пообіцяли виступити з офіційною заявою щодо зміну формату на онлайн.

Фото: Getty Images

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