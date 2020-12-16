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Галюцинації, промзона і імпульсний світло: Макс Барських презентував новий сингл «Runway» для бренду Nick Vangard

Макс Барських презентував новий сингл Runway для бренду Nick Vangard

Український співак Макс Барських продовжує розвивати свій бренд одягу Nick Vangard. Артист представляє трек «Runway», який став третім для музиканта в стилі електро-хаус, який увійшов до майбутнього альбому «Industrial Habits». Його Макс Барських написав спеціально для власного fashion-art проекту Nick Vangard.

У рамках своєї творчої лабораторії Макс Барських не втомлюється експериментувати з музикою, тим самим видозмінюючи властиву для себе формулу поп-звучання до невпізнання. Сингл «Runway» продовжує естетику двох попередніх треків «Out of the Box» і «Style», випущених під брендом Nick Vangard, і стилізований тематичним відео-показом з елементами промислових кварталів мегаполісу.

У новому відео моделі «вигулюють» зимовий образи з першої колекції Industrial Habits – колекції, присвяченій шкідливим звичкам нічного міста. Віжуал Кампейн був створений Аланом Бадоєвим в колаборації з Trend Pazl.

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