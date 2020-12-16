Макс Барських презентував новий сингл Runway для бренду Nick Vangard

Український співак Макс Барських продовжує розвивати свій бренд одягу Nick Vangard. Артист представляє трек «Runway», який став третім для музиканта в стилі електро-хаус, який увійшов до майбутнього альбому «Industrial Habits». Його Макс Барських написав спеціально для власного fashion-art проекту Nick Vangard.

У рамках своєї творчої лабораторії Макс Барських не втомлюється експериментувати з музикою, тим самим видозмінюючи властиву для себе формулу поп-звучання до невпізнання. Сингл «Runway» продовжує естетику двох попередніх треків «Out of the Box» і «Style», випущених під брендом Nick Vangard, і стилізований тематичним відео-показом з елементами промислових кварталів мегаполісу.

У новому відео моделі «вигулюють» зимовий образи з першої колекції Industrial Habits – колекції, присвяченій шкідливим звичкам нічного міста. Віжуал Кампейн був створений Аланом Бадоєвим в колаборації з Trend Pazl.

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