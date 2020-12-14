Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОце так: Восьмирічну доньку Бейонсе номінували на «Греммі»

Оце так: Восьмирічну доньку Бейонсе номінували на «Греммі»

Восьмирічну доньку Бейонсе номінували на Греммі

Дівчинка може отримати свою першу музичну нагороду

Американська співачка Бейонсе стала лідеркою за кількістю номінацій на «Греммі» цього року. Одну з нагород вона може розділити з восьмирічною донькою Блю Айві, яка теж потрапила у номінацію.

Дівчинка претендує на престижну нагороду за участь у пісні Brown Skin Girl, який увійшов в трек-лист «Короля лева». Кліп на сингл Brown Skin Girl представлений у номінації разом з Life is Good Future Дрейка, Lockdown Андерсона Паака, Adore You Гаррі Стайлза і Goliath від Woodkid.

Церемонія «Греммі» відбудеться 31 січня. Ведучим стане Тревор Ноа.

Фото: Getty Images

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