МАХА – 2020: український гурт присвятив альбом 2020 року

Український гурт МAХA презентує свій новий альбом 2020, який увібрав в себе новий саунд сучасних музичних трендів.

Вслід за синглами «На глибині» та «Тут і там», ЕР «2020» продовжує містичний перфоманс 2020 року. Трек-лист альбому завершує пісня «Загадала на свята» – новорічна пісня, яка відрізняється від шаблонних святкових пісень своєю містично-святковою атмосферою. Композиція, ексклюзивно була презентована в рамках проєкту «Кришталеві Візерунки» від YouTube-каналу MVUA.

«Загадала на свята» була написала випадково. Під час написання альбому, нашій команді надійшла пропозиція від музичного проєкту MVUA, записати трек для новорічної рубрики. Вирішили притриматися концепції альбому, написавши трохи містичний трек за атмосферою. Тим самим, відійти від шаблонного уявлення новорічних пісень», – розповідає фронтвумен гурту Марина Остапенко.

Альбом 2020 створювався впродовж шести місяців. ЕР було записано на власній студії МАХА MUSIC, яка була створена та облаштована для створення альбому, щоб зберегти власне індивідуальне звучання.

«Наш альбом, це свого роду музичний підсумок 2020-го року, який можна назвати одним із наймістичніших років. У тексті пісень альбому є простір для роздумів, а в музиці присутні сучасні тенденції, доповнені ретро фарбами», – коментують учасники гурту.

Нагадаємо, нещодавно гурт презентував екранізацію своєї пісні «Тут і там». Під час зйомок відеороботи, фронтвумен гурту на певний час вийшла зі свого тіла, спостерігаючи за собою та командою зі сторони. Тим самим потойбічні сили немов натякнули, що використовувати навіть перероблений приворот у своїй пісні, це погана ідея. Композиція «Тут і там» потрапила на перше місці хіт-параду найбільшої радіостанції Західної України – Радіо Галичина, тримаючись в трійці лідерів кілька тижнів поспіль.

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