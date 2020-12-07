Смерть 2020-му: дивитися офіційний трейлер

Цікаво, яким покажуть важкий для людства рік

Автор серіалу «Чорне дзеркало» Чарлі Брукер анонсував свою нову загадкову роботу «Смерть 2020-му» (Death To 2020) офіційним тизером.

«Навіть творці «Чорного дзеркала» не змогли б вигадати цей рік. Але їм є, що додати. Смерть 2020-му», – інтригують у короткому відео.

Відомо, що «Смерть 2020-му» буде знято у жанрі мок’юментарі, тобто псевдодокументальне кіно. А це означає, що на глядачів чекає цікава оповідка про те, яким би міг бути 2020 рік. Деталі сюжету невідомі, але фанати «Чорного дзеркала» припускають, що нам можуть показати, яким би міг бути 2020 рік без коронавірусу та карантину.

Одну з ролей у фільмі зіграє Г’ю Грант. Як розповів сам актор виданню Vulture, він з’явиться в образі «противного історика в перуці».

«Я граю історика, який відповідає на запитання про 2020 рік. Я там досить неприємний хлопець, але вам сподобається моя перука», – розповів Грант.

Дата прем’єри псевдодокументалки «Смерть 2020-му» поки не повідомляється.

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