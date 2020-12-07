Ведуться перемовини з NASA: Том Круз зніматиме фінальну «Місію нездійсненну» у космосі
Зірка хоче яскраво завершити франшизу
Голлівудський актор Том Круз збирається відзняти останній фільм «Місія нездійсненна» у космосі. Про це пише американський таблоїд The Sun.
Актор вже почав перемовини з NASA і погоджує всі деталі. Інсайдери запевняють, що Том Круз навіть готовий особисто оплатити політ в космос. Якщо все вдасться, картина стане першою, яку знімали у космосі.
«Том добре відомий тим, що сам виконує всі трюки. У фільмах «Місія нездійсненна» він реалізував багато складних епізодів. Але Том прагне рухатись далі і зробити те, чого не було раніше. І велику цікавість викликає, чи зможе він насправді знімати кіно в космосі. Він майже впевнений у тому, що зможе, та обговорює це з NASA», – розповів інсайдер.
Американським журналістам стало відомо, що політ Тома Круза внесли у спеціальний графік. За офіційними даними, Том Круз і режисер Даг Лайман вирушать у космос у жовтні 2021 року.
Фото: Getty Images
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