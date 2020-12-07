Netflix відмовилися називати вигадкою події в серіал Корона

Автори проекту вважають, що це непотрібно

Стрімінговий сервіс Netflix відмовився додавати дисклеймер «вигаданий сюжет» до четвертого сезону серіалу «Корона». Про це пише видання The Independent.

«Ми завжди позиціювали «Корону» як драму, і ми впевнені, що наші глядачі розуміють, що це вигадка, яка в основному базується на історичних подіях. Як результат, ми не плануємо — і не бачимо потреби — додавати відмову від відповідальності», — йдеться у заяві компанії.

Шум навколо четвертого сезону серіалу «Корона» розпочався через реакцію королівської родини Великої Британії. Вони переймалися, що люди сприймуть усе за чисту монету. Тому міністр культури Великої Британії Олівер Дауден заявив, що Netflix має додати в початкові титри серіалу дисклеймер про «вигаданий сюжет». Як зазначив міністр, деякі сцени шоу завдають шкоди репутації королівської сім’ї.

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