Меттью Перрі вперше показав свою наречену (ФОТО)

Американський актор нарешті привідкрив завісу особистого життя

Зірка серіалу «Друзів» Меттью Перрі вперше опублікував фото своєї нареченої 29-річної Моллі Гурвіц у своєму Instagram. Раніше селебріті ретельно приховував подробиці особистого життя. Проте після того, як стало відомо про заручини, актор вирішив відкритися фанатам. Але трапилося це зовсім невипадко, а заради благодійної мети.

Виконавець ролі Чендлера Бінга Меттью Перрі запустив власну лінійку одягу зі своїм персонажем з «Друзів». Усі кошти від продажів одягу він направить до Світової організації охорони здоров’я для боротьби з COVID-19.

В Instagram Перрі Моллі Гурвіц з’явилася саме в футболці з написом «Чи може це бути більше, ніж просто футболка?», а на іншому фото – дівчина в бейсболці з подібним принтом. Це відсилка до фірмового стилю Чендлера Бінга наголошувати деякі слова в речення.

Нагадаємо, Меттью Перрі та Моллі Гурвіц зустрічаються вже два роки. Нещодавно пара оголосила про заручини. Для відомого актора це буде перший шлюб.

Фото: Getty Images

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