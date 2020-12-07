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Справжня фанатка «Друзів»»: Меттью Перрі вперше показав свою наречену (ФОТО)

Меттью Перрі вперше показав свою наречену (ФОТО)

Американський актор нарешті привідкрив завісу особистого життя

Зірка серіалу «Друзів» Меттью Перрі вперше опублікував фото своєї нареченої 29-річної Моллі Гурвіц у своєму Instagram. Раніше селебріті ретельно приховував подробиці особистого життя.  Проте після того, як стало відомо про заручини, актор вирішив відкритися фанатам. Але трапилося це зовсім невипадко, а заради благодійної мети.

Виконавець ролі Чендлера Бінга Меттью Перрі запустив власну лінійку одягу зі своїм персонажем з «Друзів». Усі кошти від продажів одягу він направить до Світової організації охорони здоров’я для боротьби з COVID-19.

В Instagram Перрі Моллі Гурвіц з’явилася саме в футболці з написом «Чи може це бути більше, ніж просто футболка?», а на іншому фото – дівчина в бейсболці з подібним принтом. Це відсилка до фірмового стилю  Чендлера Бінга наголошувати деякі слова в речення.

Нагадаємо, Меттью Перрі та Моллі Гурвіц зустрічаються вже два роки. Нещодавно пара оголосила про заручини. Для відомого актора це буде перший шлюб.

Фото: Getty Images

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