Ілона Гвоздьова – про те, чим розважає п’ятирічну дочку на самоізоляції

Танцівниця поділилася, як проходять її коронавірусні будні з дітьми

Більше тижня тому стало відомо, що відома хореограф Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван захворіли коронавірусом. Тому разом з дітьми батьки змушені були залишитися вдома. Але перебування в самоізоляції виявилося тим ще челенджем для тепер вже мами двох дітей.

Оскільки п’ятирічна дочка танцівниці Валерія не ходить в садочок, розважати її доводиться саме батькам.

– Поки ми перебуваємо на карантині, Рія просто шалено щаслива бути 24/7 з нами і братиком Домініком. Адже тепер можна цілодобово дивитися мультики, їсти цукерки, скаженіти з татом, грати з братиком і в ляльки. Про друзів з садка донечка навіть не згадує, хоча іноді говорить, що їй нудно. А у мами то вже голова квадратна, – з посмішкою зазначає Гвоздьова.

Ілона зізнається, що дочка росте дуже активною непосидою, яка вимагає уваги. Тому довелося шукати їй різні заняття до душі. Наприклад, Рія любить грати в «крокодила», хованки і, звичайно ж, в перукарню і салон краси. Навіть маленька дівчинка розуміє, що і в самоізоляції потрібно виглядати прекрасно.

– Оскільки мама зараз майже завжди зайнята братиком, донечка грає з татом. Найчастіше це активні ігри, наприклад, бій подушками, а якщо їй хочеться обнімашок – це до мами, – поділилася танцівниця.

Нагадаємо, що позитивний тест на COVID-19 хореограф Ілона Гвоздьова та її чоловік отримали 29 листопада. Відтоді вся сім’я разом з двома дітьми – п’ятирічною Рією та двомісячним Домініком перебувають на самоізоляції.

Читай також:

Справжня фанатка «Друзів»»: Меттью Перрі вперше показав свою наречену (ФОТО)

Гарячий латинський ритм у кліпі «Girl Like Me» від Black Eyed Peas і Шакіри