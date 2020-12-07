Відома колумбійська співачка Шакіра та американський гурт Black Eyed Peas презентували кліп на трек «Girl Like Me».

Дивитися прем’єру кліпу Black Eyed Peas, Шакіра – Girl Like Me онлайн:

У запальному відео учасники Black Eyed Peas читають реп англійською та іспанською, а також співають про те, що «хочуть таку дівчину, як Шакіра». Сама ж співачка постає у кліпі у досить відвертих образах, зокрема займається аеробікою у купальнику. Через композиційну побудову відео та факт того, що Шакіра та гурт Black Eyed Peas не з’являється разом в одній сцені, можна припустити, що зйомки проводилися окремо.

Нагадаємо, що сингл «Girl Like Me» увійшов до нового альбому Black Eyed Peas – «Translation», який був представлений у червні цього року. Окрім Шакіри, в записі платівки взяли участь Джей Бальвін, Maluma, Tyga і French Montana.

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