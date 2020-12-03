Премію Оскар вручатимуть офлайн

Церемонію перенесли з лютого на квітень

Хороша новина! Свої Оскари у 2021 році зірки кіноіндустрії отримають вживу у Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє видання Variety.

Як стверджують джерела в американській кіноакадемії, церемонія «Оскар-2021» пройде у звичайному форматі. Але тепер подія пройде не 28 лютого, а 25 квітня. Це рішення було прийнято, коли керівництво премії розраховувало, що навесні кінотеатри відновлять роботу.

Але навіть якщо кінотеатри і не почнуть працювати у нормальному режимі навесні, церемонія «Оскар-2021» пройде офлайн. Так стверджує джерело американської кіноакадемії. Але скільки саме людей та за яких умов буде допущено до заходу, поки невідомо.

Фото: Getty Images

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