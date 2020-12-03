Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОбличчя на все тіло: Кім Кардаш’ян зробила дивну сукню (ФОТО)

Обличчя на все тіло: Кім Кардаш’ян зробила дивну сукню (ФОТО)

Кім Кардаш’ян зробила дивну сукню (ФОТО)

Зірка епатувала мережу своїм луком

Американська знаменитість Кім Кардаш’ян здивувала своїх підписників в Instagram серією знімків у незвичайному наряді. Вона відшила та одягнула сукню у принт власного обличчя. Чи можна любити себе більше?

«На сукні знімок з мого дня народження. Ви можете розглядати мій фіолетовий макіяж очей. Кумедний факт: моя кімната в дитинстві була оформлена в лавандових і пурпурних тонах, адже це мій улюблений колір», — зізналася Кім.

Виявилося, що вбрання з обличчям Кім Кардаш’ян – це не сукня, а щось типу простирадла. Збоку можна розгледіти затискачі для паперу, які тримають все разом. Фото були зроблені на її день народження.

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